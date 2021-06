Uefa, il segretario Theodoridis: “Real, Barça e Juve fuori dalla Champions? È una possibilità. Dipende da loro”

Theodore Theodoridis, segretario generale dell’Uefa, nel corso di un’intervista a Marca si è soffermato sulla Superlega e sulle possibili conseguenze per il club coinvolti. “Real, Barça e Juve fuori dalla Champions? È una possibilità. Se non rispettano le regole, possono essere esclusi. Dipende da loro. Né io né il presidente Ceferin possiamo influire sul lavoro degli organi giudiziali. Sono indipendenti e prendono decisioni indipendenti, come deve essere. Si tratta di tre club tra i migliori al mondo, perché dovrei sperare che non competano? Però è chiaro che per l’Uefa tutti i club sono uguali, difendiamo valori come rispetto, merito sportivo e uguaglianza di trattamento. Se hanno infranto le norme, devono affrontare le conseguenze che saranno decise”.

FOTO: Twitter Uefa