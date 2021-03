Uefa, il Kosovo potrebbe non presentarsi in Spagna per la gara di Qualificazioni Mondiali

Stando a quanto riporta Marca, la Federcalcio del Kosovo ha minacciato di non disputare la partita di qualificazione per i Mondiali 2022 del prossimo 31 marzo contro la Spagna. Il motivo? Il match si giocherà al Sanchez Pizquan a Siviglia, e la Spagna è uno dei cinque Paesi dell’Unione europea a non riconoscere ufficialmente il Kosovo come Stato indipendente, insieme a Slovacchia, Grecia, Cipro e Romania.

Secondo le informazioni riportate da Marca, il Kosovo non si presenterà a Siviglia qualora non sarà permesso di mostrare la bandiera o suonare l’inno nazionale prima del calcio d’inizio.

Foto: Sito Uefa