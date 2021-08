Erling Haaland è stato premiato come miglior attaccante della stagione 2020-21. Il norvegese ha battuto la concorrenza di grandi fuoriclasse.

Una media spaventosa la sua, con 10 gol in 8 partite.

🥇 Erling Haaland voted #UCL Forward of the Season after firing 10 goals in 8 games! 👏👏👏#UEFAawards | #UCLdraw | @BVB pic.twitter.com/mdBCPBV4CF

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021