UEFA e Football Supporters Europe ufficializzano la collaborazione

Ufficiale la collaborazione tra la UEFA e il Football Supporters Europe, firmato oggi a Nyon un protocollo d’intesa volto a migliorare l’esperienza dei tifosi che assistono dal vivo alle competizioni organizzate dalla società continentale. Il comunicato: “La UEFA e il Football Supporters Europe hanno firmato oggi a Nyon il loro primo Protocollo d’Intesa (MoU). L’accordo istituzionale formalizza la crescente collaborazione tra la UEFA e il Football Supporters Europe, ovvero l’organismo che rappresenta gli interessi dei tifosi a livello europeo. Questa importante operazione segna l’inizio di una collaborazione ancora più stretta, definendo le priorità e la tipologia della cooperazione tra le due organizzazioni fino al 2026. L’accordo ribadisce il sostegno di entrambe le organizzazioni alla piramide calcistica europea, compreso il ruolo centrale delle federazioni nella supervisione dell’organizzazione e del funzionamento dello sport, il sistema aperto e trasparente di promozioni e retrocessioni all’interno dei campionati nazionali che culmina con la qualificazione alle competizioni europee, la solidarietà finanziaria dall’alto verso il basso, nonché il ruolo del calcio nell’identità culturale e le sue funzioni sociali ed educative. L’accordo definisce inoltre le principali priorità comuni, tra cui le iniziative per salvaguardare e migliorare l’esperienza dei tifosi durante le partite nelle competizioni UEFA per club e per nazionali, la promozione e l’integrazione del ruolo del Supporter Liaison Officer (SLO) e lo sviluppo di politiche strutturate di dialogo con i tifosi a livello nazionale in tutta Europa”.

Foto: sito ufficiale UEFA