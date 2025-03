UEFA: due turni a Rovella, uno a Gigot e prossima trasferta Lazio vietata ai tifosi

L’UEFA ha squalificato Nicolò Rovella per due giornate e Samuel Gigot per una, entrambi espulsi nella gara di andata contro il Viktoria Plzen. L’UEFA ha inoltre comminato 33 mila e 250 euro di multa alla Lazio per il comportamento dei suoi tifosi con divieto per gli stessi di seguire in trasferta la squadra nella prossima sfida in Europa. In modo particolare l’UEFA ha segnalato il comportamento razzista e/o discriminatorio (anche 30 mila euro di multa, altri 3.250 sono stati inflitti per l’accensione di fuochi d’artificio).