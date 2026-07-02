UEFA, bocciata la proposta della FIFA sul rosso diretto a chi si copre la bocca

02/07/2026 | 20:20:40

Una delle regole che sta facendo più discutere in questa coppa del Mondo è il cartellino rosso diretto al calciatore che si copre la bocca in campo. Ultimo episodio accaduto a Hincapié, difensore dell’Ecuador. L’UEFA con una nota ufficiale ha reso noto che non introdurrà il cartellino rosso automatico per i calciatori che si coprono la bocca. La norma, facoltativa e approvata dall’International Football Association Board (IFAB) lo scorso aprile su iniziativa del presidente della FIFA, Gianni Infantino, non verrà quindi applicata in Champions League, Europa League e Conference League. E sicuramente anche i maggiori campionati europei non la adotteranno.