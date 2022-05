Champions: Benzema premiato come miglior giocatore, Vinicius è il giovane dell’anno. Svelata la Top 11

Karim Benzema è stato votato come il miglior giocatore della stagione di Champions League 2021/22. Decisiva la vittoria finale e le 15 reti con cui si è laureato anche capocannoniere della competizione. Dieci di questi gol (record ex equo) sono arrivati nella fase a eliminazione diretta, a cominciare dalla decisiva tripletta nel ritorno degli ottavi contro il Paris Saint-Germain agli ottavi. Ai quarti, il francese ha realizzato un’altra tripletta in casa del Chelsea. Vinícius Júnior è stato nominato come miglior giovane della competizione. Tanti giocatori del Real Madrid nella top 11 della competizione stilata dalla UEFA che vede Courtois fra i pali, Rudiger e van Dijk in difesa e i due terzini del Liverpool, Alexander-Arnold e Robertson. A centrocampo De Bruyne, Fabinho e Modric, mentre in attacco con Benzema e Vinicius c’è Kylian Mbappé.

FOTO: Twitter Real