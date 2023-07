Uefa, Barcellona ammesso alla Champions League. Il caso Negreira sarà valutato nel corso della stagione

Il Barcellona parteciperà alla Champions League 2023-24. L’Uefa ha deciso di sospendere al momento la vicenda del caso Negreira, capendo che non avrebbe portato a sentenze entro settembre. Barcellona quindi in Champions, in attesa poi di quello che accadrà la prossima stagione.

Questa la nota: “La Commissione d’Appello UEFA ha preso la seguente decisione in merito all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/24. Il procedimento relativo all’ammissione dell’FC Barcelona alle competizioni UEFA per club 2023/2024 è sospeso e può essere ripreso, d’ufficio, o su richiesta degli Ispettori Etici e Disciplinari (EDI) incaricati del caso. L’FC Barcelona è provvisoriamente ammesso a partecipare alle competizioni UEFA per club 2023/2024. Ci si riserva di prendere una futura decisione sull’ammissione/esclusione dalle competizioni UEFA per club. L’FC Barcelona è tenuto a tenere gli EDI informati in modo proattivo sui progressi delle indagini in corso e a fornire agli EDI tutti i documenti e le informazioni richiesti. Gli EDI incaricati del caso sono invitati a continuare e finalizzare le loro indagini e ad inviare un’ulteriore relazione all’Organo di Appello UEFA se e quando ritengono che l’ammissione/esclusione dell’FC Barcelona debba essere valutata.”

Foto: logo Barcellona