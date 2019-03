Uefa: aperta un’indagine sulle frasi di Neymar contro il VAR

Oltre il danno pure la beffa. Il brasiliano Neymar non ha giocato le due sfida in Champions League contro il Manchester United causa infortunio, ma nonostante questo è stato uno dei più discussi. La stella ex Barcellona dopo la sconfitta per 3-1 del Paris Saint-Germain si è lasciato andare a dei commenti forti contro il VAR: “Questa è una vergogna! Mettono quattro persone che non capiscono di calcio a controllare le immagini…Non esiste!”. Var che appunto è stato decisivo per il calcio di rigore concesso nel finale ai red devils, valso poi la qualificazione agli inglesi. Con un comunicato la UEFA ha dichiarato di aver aperto un’indagine contro le parole del brasiliano: “In conformità con l’articolo 31 (3) (a) dei Regolamenti Disciplinari UEFA, l’UEFA ha annunciato oggi di aver nominato un Ispettore Etico e Disciplinare per condurre un’indagine riguardante i commenti fatti sui social media dal giocatore del Paris Saint-Germain Neymar, in seguito alla partita della UEFA Champions League 2018/2019 tra Paris Saint-Germain e Manchester United FC, disputata il 6 marzo 2019 in Francia. Le informazioni relative a questa indagine saranno disponibili a tempo debito”.

Foto: Mundo Deportivo