Uefa, aperta un’indagine sugli incidenti in Stella Rossa-Milan

La UEFA ha aperto un’indagine sulla partita fra Stella Rossa e Milan, andata dei sedicesimi di finale di Europa League che si è giocata giovedì 18 febbraio. Questo il testo del comunicato della UEFA: “In conformità con l’Articolo 31 (4) del Regolamento Disciplinare della UEFA, un “Ethics and Disciplinary Inspector” è stato nominato oggi per condurre un’indagine preliminare sugli incidenti verificatisi durante la partita di Europa League fra Stella Rossa e Milan (2-2) giocata il 18 febbraio 2021 in Serbia. Ulteriori informazioni sull’argomento saranno rese disponibili a tempo debito”.

Foto: Logo Stella Rossa