Uefa: aperta indagine sulla Juventus per la violazione del FPF

La Uefa, mediante un comunicato ufficiale, ha aperto un’indagine nei confronti della Juventus per violazione del FPF. Di seguito il comunicato ufficiale della Uefa: “La Prima Camera del CFCB ha aperto oggi un’indagine formale nei confronti della Juventus FC per potenziali violazioni delle norme sulle licenze per club e sul fair play finanziario. L’inchiesta di Prima Camera del CFCB si concentrerà sulle presunte violazioni finanziarie recentemente rese pubbliche a seguito del procedimento condotto dalla Consob e dalla Procura della Repubblica di Torino”.

Foto: Twitter Agnelli