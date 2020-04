UEFA: 70 milioni per aiutare i club che hanno dato calciatori alle nazionali europee

Tramite un comunicato sul proprio sito ufficiale, l’UEFA ha annunciato che rilascerà immediatamente i pagamenti delle indennità per i club con calciatori coinvolti nelle competizioni delle squadre Nazionali UEFA, per aiutarli ad affrontare la crisi economica casuata dalla pandemia:

“Oggi il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso di rilasciare immediatamente i pagamenti delle indennità per club relativi al contributo dei club alle competizioni delle squadre nazionali UEFA alla luce dell’attuale crisi e delle difficoltà finanziarie che molti club stanno affrontando in tutta Europa.

Inizialmente, tali pagamenti erano previsti per il completamento dei play-off delle qualificazioni europee, ma date le sfide affrontate dai club che devono far fronte agli impegni finanziari in corso mentre si vedono prosciugare i ricavi durante i blocchi COVID-19, i pagamenti verranno ora effettuati immediatamente come segue:

Per UEFA EURO 2020, un minimo di € 200 milioni è disponibile per la distribuzione ai club, come concordato nel protocollo d’intesa (MoU) tra UEFA e ECA, che è stato rinnovato nel 2019.

Sulla base del meccanismo di distribuzione dei pagamenti approvato dal Comitato Esecutivo UEFA, verranno distribuiti 70 milioni di euro tra quei club che hanno rilasciato giocatori per le qualificazioni europee e la UEFA Nations League e i restanti 130 milioni di euro saranno distribuiti tra quei club rilasciando giocatori per UEFA EURO il 2020.

Questi pagamenti andranno a beneficio di un numero molto elevato di club in tutta Europa e daranno loro un respiro vitale in un momento critico. 676 squadre delle 55 federazioni affiliate alla UEFA riceveranno importi che vanno da € 3.200 a € 630.000 per il loro contributo alle qualificazioni europee e alla UEFA Nations League per il periodo 2018-2020.”

