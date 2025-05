Udogie: “Vincere l’Europa League sarebbe fantastico. Questo club merita un trofeo”

21/05/2025 | 15:51:17

Destiny Udogie, esterno del Tottenham, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, proiettandosi verso la finale di Europa League contro il Manchester United.

Queste le parole del terzino italiano: “Vincere sarebbe fantastico. Potrebbe essere il mio primo trofeo: significherebbe molto. Sarebbe qualcosa di veramente importante, considerando anche la stagione difficile che abbiamo avuto. È stata una stagione dura per i tanti infortuni che abbiamo avuto: sono una parte importante di quello che ci è successo. In Europa però la squadra è riuscita a rimanere unita e a rendere sempre al massimo livello. Fare la storia è qualcosa a cui pensiamo. Vogliamo tutti vincere: è da tempo che questo club non solleva un trofeo, è diventato il nostro obiettivo per quest’anno. La mia stagione personale è stata difficile, per tutti gli infortuni che ho avuto e il costante tentativo di tornare al massimo della forma. Ma sto cercando di finire la stagione al meglio, di aiutare la squadra. Sto bene ora. A inizio stagione venivo da un’operazione e senza un precampionato fatto bene è stato difficile. Ma adesso grazie alla squadra e allo staff sto trovando la condizione migliore“.

Foto: Instagram Udogie