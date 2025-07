Udogie: “Saltare l’Europeo è stata una batosta. Mondiale? Ho la possibilità di andarci, voglio viverla al massimo”

16/07/2025 | 16:19:33

Destiny Udogie ha parlato ai microfoni di Vivo Azzurro TV raccontando il suo percorso e le difficoltà incontrate. “Saltare l’Europeo è stata un po’ una batosta,” ha confessato, “stava andando tutto bene sia con il Tottenham che con la Nazionale, ma ho avuto un problema alla gamba e mi sono dovuto operare.” Nato e cresciuto a Nogara, piccolo paese dove giocava con gli amici e il fratello, Udogie ha spiegato l’importanza del sostegno familiare: “I miei genitori hanno fatto tanti sacrifici. Ricordo mia madre e mio padre che lavoravano tutto il giorno eppure riuscivano sempre a portarmi e riprendermi dagli allenamenti. Senza di loro non ce l’avrei mai fatta.” Raccontando le sue origini, il giocatore ha detto: “La mia famiglia è di origine nigeriana, sono venuti in Italia da giovani. Fin da piccolo calciavo ogni cosa, tanto che mia madre mi ha iscritto a calcio per evitare che rompessi qualcosa in casa.” Sulla sua carriera giovanile, Udogie ha ricordato il primo provino con l’Hellas Verona, “all’inizio non è andata bene, ero teso, ma poi mi hanno richiamato e ho preso fiducia. Da lì è iniziata la mia storia.” Infine, il sogno più grande: “Giocare il Mondiale è più che un sogno. Da bambino lo guardavo in tv e pensavo che un giorno sarei stato lì. Ora che ho questa possibilità, voglio viverla al massimo.”

Foto: Instagram Udogie