Udogie minacciato con una pistola da un procuratore

05/11/2025 | 10:30:40

Il terzino italiano Destiny Udogie è stato minacciato lo scorso 6 settembre con una pistola in una strada della periferia nord di Londra da un procuratore sportivo. La polizia ha diffuso un comunicato sull’episodio:

“Gli agenti sono stati chiamati alle 23.14 di sabato, 6 settembre, per denunciare che un uomo di circa 20 anni era stato minacciato con un’arma di fuoco in una strada. La Polizia ha parlato con la vittima e nel corso delle indagini è emerso che lo stesso individuo aveva ricattato e minacciato un altro uomo, sempre di circa 20 anni. Lunedì 8 settembre la polizia ha eseguito l’arresto di un uomo di 31 anni accusato di possesso illegale di arma da fuoco, ricatto e guida senza patente. L’uomo è libero su cauzione mentre l’indagine continua”.

Secondo quanto riportato dal Sun, le minacce sarebbero partite dopo che Udogie aveva deciso di terminare il rapporto con l’agente.

Sulla vicenda si è espresso anche il Tottenham Hotspur:

“Abbiamo fornito supporto a Destiny e alla sua famiglia fin dall’incidente e continueremo a farlo. Trattandosi di una questione legale, non possiamo rilasciare ulteriori dichiarazioni”.

Foto: Instagram Udogie