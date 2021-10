Udogie: “Mi aspetto una gara aperta, ci teniamo a vincere”

Destiny Udogie, giocatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN a ridosso della sfida contro la Sampdoria. Di seguito le sue parole.

“Per me è una settimana importante, ho ricevuto la convocazione della nazionale U21 e spero di fare bene, poi oggi abbiamo una partita di grande valore e ci teniamo a vincere, sarà una giornata importante per me e per tutta la squadra. In settimana abbiamo dato il 100% per arrivare pronti a questa partita e per provare a vincere, la Sampdoria è una squadra che gioca con grande intensità e mi aspetto una gara difficile ma aperta. Possiamo giocarcela al meglio”.

Foto: Instagram Udogie