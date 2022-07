Udogie: “Ho letto della Juve sui social, ma sto bene a Udine”

È stato una delle rivelazioni della passata stagione. Stiamo parlando di Destiny Udogie esterno dell’Udinese che ha sorpreso veramente tutti. Anche la Juventus di Allegri che era interessata al calciatore. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport l’esterno ha parlato dei suoi obiettivi e del futuro.

Queste le sue parole“La Nazionale è il mio obiettivo. Il CT mi disse che voleva vedermi bene. La Juventus? Dai social vedevo. Ma ero tranquillo, pensavo a recuperare. Innanzitutto a Udine sto bene. E poi le dico una cosa: voglio giocare e migliorare. Magari in futuro farei volentieri un’esperienza in Inghilterra. Per il calcio non ho preso il diploma. Mi manca un anno e mamma lo vuole”.

Foto: Udinese