Udogie: “Consapevoli della loro forza in attacco, ma siamo venuti qui per dominare”

06/06/2025 | 20:30:39

L’esterno dell’Italia Destiny Udogie ha parlato ai microfoni di Rai Sport, in vista del match contro la Norvegia valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026: “Oggi partita importantissima contro una grande squadra, siamo pronti. Ogni partita è diversa, dobbiamo solo essere pronti a dare il massimo. Siamo venuti qua per dominare la partita, consapevoli che loro sono forti in attacco ma siamo qui per giocare la nostra gara”.

Foto: Instagram Azzurri