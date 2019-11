Udinese, Zenga mantiene la pole. Gotti resta come vice

Un solo candidato per la panchina dell’Udinese, senza la necessità di fare troppi nomi e di svuotare l’almanacco. Il candidato, come anticipato da Sportitalia prima delle 19, è Walter Zenga che ha consolidato la pole. A Marassi contro il Genoa andrà in panchina Luca Gotti che, comunque vada, resterà come vice. L’Udinese non ha voluto cavalcare l’onda di un possibile ritorno tra gli allenatori liberi e che hanno già lavorato in Friuli. E così Zenga mantiene la pole.

Foto: The Sun