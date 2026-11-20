Udinese, Zanetti: “Abbiamo perso Bertola. Alaba sta recuperando, ne riparleremo alla prossima partita”

20/11/2026 | 16:13:08

Le parole del tecnico dell’Udinese Paolo Zanetti in conferenza stampa: “La sosta? E’ stata una sosta vantaggiosa per chi è rimasto qua. Abbiamo lavorato tanto e molto duramente, anche su situazioni individuali. Il collettivo l’ho avuto oggi in parte e domani. Il solco è tracciato, i ragazzi hanno capito quello che voglio e cosa serve per cambiare la situazione. Ho trovato ragazzi disponibili che hanno avuto voglia di fare fatica. Non solo Davis, ci sono diverse situazioni da valutare. Abbiamo perso Bertola, qualcuno rientrato dalla nazionale deve recuperare acciacchi post gara. Oggi serve mandare in campo chi dà garanzie fisiche. Le valutazione devo rimandarle per mettere in campo la squadra che ha più energia, più gamba. Zanoli è indispensabile per questa squadra, ma ora è a mezzo servizio. Per dinamicità ci dà una grossa mano. Tra qualche mese vedremo dove saremo. Alaba come sta? Ha vinto 4 Champions. L’unica cosa che non vedo in lui è paura. Sta recuperando, per lui ne riparleremo nella prossima partita. Ha bisogno di condizione fisica. Deve essere a posto per rendere. Non è venuto qui per fare vacanza, vuole fare il massimo. Ha bisogno dell’aiuto di tutti”.

foto sito udinese