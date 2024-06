Il Cruzeiro continua a pescare in Italia. Come vi abbiamo raccontato, il club brasiliano è in chiusura per Matheus Henrique del Sassuolo. Ma non solo. Stando quanto riportato da Michele Criscitiello per Sportitalia, anche il centrocampista dell’Udinese, Walace, ha un accordo verbale con il Cruzeiro. Adesso, mancano solo le firme.

Foto: Instagram Walace