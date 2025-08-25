Udinese, visite mediche in corso per Adam Buksa

25/08/2025 | 10:05:00

Adam Buksa è ad un passo nel diventare ufficialmente un calciatore dell’Udinese. Il giocatore polacco, nato a Cracovia nel 1996, sta svolgendo in questi minuti le visite mediche con la sua nuova squadra. “Sono pronto per questa avventura”, ha dichiarato. Buska, nell’ultima stagione ha totalizzato 13 gol in 27 partite nel campionato danese con il Midtjylland. Nel suo curriculum spiccano 23 partite e sette gol con la maglia della nazionale polacca.

adam buksa foto sito mls

