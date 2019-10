Udinese, Tudor: “Espulsione? È stata un’esagerazione”

Igor Tudor, allenatore dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Fiorentina-Udinese: “Abbiamo giocato bene contro una grande squadra, abbiamo tenuto bene il campo ma dovevamo colpire in attacco. Espulsione? 2-3 minuti prima l’arbitro mi aveva detto di non lamentarmi perchè altrimenti poi mi avrebbe ammonito invece mi ha direttamente espulso, non capisco perchè esiste il giallo se poi mi dai direttamente il rosso, è stata un’esagerazione ma va bene così.”

Fonte foto: Twitter Udinese