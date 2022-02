Udinese-Torino, le formazioni ufficiali

Alle 18.00, in campo Udinese e Torino per obiettivi diversi. I bianconeri per staccarsi dalla zona calda di classifica, i granata per sognare una seconda parte di stagione da protagonista.

Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Zeegelaar; Soppy, Arslan, Jajalo, Makengo, Udogie; Success, Beto. Allenatore: Gabriele Cioffi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Zima, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Praet, Brekalo; Sanabria. Allenatore: Matteo Paro (Juric squalificato).

Foto: Twitter Udinese