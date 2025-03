Florian Thauvin , attaccante dell’Udinese, è risultato regolarmente in gruppo e ha preso parte a tutte le fasi dell’allenamento odierno. Il francese sarà regolarmente presente contro la Lazio. Resta solo la rifinitura di sabato per Runjaic per capire se potrà schierarlo dal primo minuto o a gara in corso.

Foto: Instagram Udinese