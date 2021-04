Udinese, terza sconfitta di fila. Squadra in ritiro da martedì

Dopo la sconfitta contro il Torino, per l‘Udinese scatta il ritiro a partire da martedì, alla ripresa degli allenamenti. Per i friulani, terza sconfitta di fila in campionato.

Nonostante l’ampio vantaggio sul Cagliari terz’ultimo e la salvezza quasi raggiunta, la società non vuole cali di concentrazione in questo finale di campionato e vuole tenere il gruppo sul pezzo. Lo riporta Udinese Tv.

Foto: Twitter Udinese