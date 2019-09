Udinese, Teodorczyk e Pussetto firmano il successo in amichevole contro il Pordenone

Vittoria in amichevole per l’Udinese contro il Pordenone per 2-0. Ad aprire le marcature il polacco Teodorczyk su calcio di rigore al 28′, mentre la seconda rete è arrivata al 50′ con Pussetto.

Foto: Twitter Udinese