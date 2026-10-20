Udinese, tegola Alaba: risentimento al polpaccio destro, le condizioni

20/10/2026 | 11:58:39

Brutte notizie per l’Udinese, che deve fare i conti con lo stop di David Alaba. Il difensore austriaco, arrivato in Friuli dopo l’esperienza al Real Madrid, ha accusato un problema muscolare durante la gara contro il Lecce, terminata con una sconfitta per 3-0. Dopo aver lasciato il campo all’intervallo, per il giocatore sono arrivati gli aggiornamenti sulle sue condizioni.

“Udinese Calcio comunica che Alaba ha riportato un risentimento muscolare al polpaccio destro. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo e sarà valutato settimanalmente”

Foto: sito Udinese