Udinese: spesa a casa per aiutare i tifosi e abbonati over 65

Tramite una nota ufficiale sul proprio sito, l’Udinese ha comunicato che sosterrà i propri tifosi e i propri abbonati over 65 recapitando loro la spesa a casa: “Udinese Calcio, in collaborazione con Despar, sostiene l’iniziativa “Spesa a casa”, un servizio gratuito di recapito a domicilio della spesa garantito dai volontari di italianiacasa.com nelle aree di Udine, Pordenone, Trieste e comuni limitrofi in favore degli over 65. “Sappiamo che dobbiamo, ora più che mai, fare squadra e ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti. E proprio in quest’ottica che nasce `Spesa a casa´, per garantire l’arrivo di generi alimentari a chi può avere difficoltà nel reperirli uscendo di casa”, ha detto il direttore generale di Udinese Calcio Franco Collavino.”

In un momento così delicato, abbiamo deciso, insieme a @Despar_Nordest, di stare vicino alle abbonate e abbonati #Over65 bianconeri con l’iniziativa #SPESAACASA, grazie al servizio di assistenza a domicilio dei volontari di @italianiacasa.

Leggi di più 👉 https://t.co/jJXSepspMO pic.twitter.com/lQ48VMPvQP — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 11, 2020

