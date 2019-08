Udinese, senti Jajalo: “Mi ispiro a Pjanic, Montolivo e Maresca”

Mato Jajalo è uno dei nuovi arrivi in casa Udinese, club che lo ha prelevato dal Palermo, finito in Serie D. Il centrocampista bosniaco è pronto a guidare i bianconeri dalla cabina di regia e ha parlato oggi alla Gazzetta dello Sport riguardo i suoi modelli e il suo trasferimento: “Mi dispiace tanto che sia finita così con il Palermo, ma da tempo avevamo capito che c’erano difficoltà. Poi è arrivata l’Udinese e ho firmato un triennale. Sono contento. Mi piace tutto di questo club. Neppure in Germania avevo visto una struttura come il Friuli. Facile dire che nel mio ruolo mi piace Pjanic, ma mi ha sempre colpito Montolivo. Maresca invece mi ha insegnato molto, è stato importante. Voglio fare bene qui, ovvio, ma il sogno è quello di tornare a vestire la maglia della Bosnia“.

Foto: twitter ufficiale Udinese