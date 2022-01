Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino, il Giudice sportivo infligge anche un punto di penalizzazione ai granata

Attraverso un comunicato ufficiale il Giudice sportivo ha reso nota la decisione di assegnare la partita vinta a tavolino, per 3-0, dopo i fatti di Udinese-Salernitana, alla squadra friulana. Inoltre, alla compagine granata è stato anche inferto un punto di penalizzazione in classifica: “In scioglimento della riserva di cui al Comunicato n. 119 del 23 dicembre 2021, delibera di applicare alla U.S. Salernitana le sanzioni previste dall’art. 53 NOIF per la mancata disputa della gara in oggetto, in particolare la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica per la stagione sportiva 2021/2022, Campionato di Serie A”

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 50*

Milan 48

Napoli 46

Atalanta 42*

Juventus 41

Fiorentina 35*

Roma 35

Lazio 35

Torino 31*

Hellas Verona 30

Empoli 29

Sassuolo 28

Bologna 27*

Udinese 23*

Spezia 22

Sampdoria 20

Venezia 18*

Cagliari 16

Genoa 12

Salernitana 10**

*una gara in meno

** una gara in meno e un punto di penalizzazione