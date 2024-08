Udinese, Runjaic: “Non si costruisce una casa in un giorno, c’è bisogno di tempo”

L’Udinese domani farà il suo esordio in casa contro la Lazio. Il tecnico Runjaic ha presentato dell’infortunio di Sanchez: “Sicuramente è una notizia amara, noi siamo contenti per il ritorno di Sanchez, purtroppo però si è infortunato, è arrivato carico da noi, è entusiasta di essere qui e di poter giocare con l’Udinese ma è arrivata questa notizia triste. Domani però dovremo giocare bene e dimostrare anche ad Alexis che siamo una squadra forte in casa”. Si sente la mancanza di un centrocampista in mezzo? “Non è dipeso secondo me tanto dall’avere un centrocampista in più o in meno, serve più intensità, più velocità con la palla da parte di tutti. Ne abbiamo parlato molto con la squadra, sappiamo che serve tempo per migliorare, il quanto dipende da quella che è la propria visione, possono servire due mesi come due anni, dobbiamo procedere passo dopo passo. Non si costruisce una casa in un giorno, c’è bisogno di tempo, i nuovi devono inserirsi, dobbiamo lavorare sui dettagli. Abbiamo cambiato diverse cose rispetto all’anno scorso e non può andare tutto bene subito, già domani proveremo a giocare meglio quando avremo la palla, nel secondo tempo a Bologna siamo stati troppo bassi, ha avuto tanto spazio per giocare, una cosa su cui dovremo lavorare, non dipende da un giocatore in più o in meno ma da tutta la squadra”. Davis quanti minuti ha? “Keinan gioca bene al centro dell’attacco o in una coppia, abbiamo iniziato la preparazione con un’idea da raffinare, ma abbiamo più modalità di gioco, quanti minuti abbia non so dirlo, ma sicuramente ha più minuti rispetto a un mese fa, ha cominciato con un infortunio, ora da due settimane e mezzo ha iniziato ad aumentare i carichi, è un giocatore importante, penso abbia ora uno stato di forma per giocare senza ricadute, per poter migliorare ogni settimana”. Qualcuno dei nuovi potrebbe già giocare? “Forse già domani”. Ekkelenkamp e Iker Bravo iniziano ad avere qualche allenamento sulle spalle, come li sta vedendo? “Sono ancora giovani, non hanno ancora tanta esperienza a questi livelli, stanno dimostrando buoni livelli in allenamento. Ekkelenkamp ha più esperienza rispetto a Iker Bravo e qualcosa si vede in allenamento, potrebbe già giocare dall’inizio, ma deciderò domani, sicuramente è positivo che sia disponibile”.

Foto: runjaic-monaco-1860-twitter