Udinese, Runjaic: “La società è soddisfatta del mio lavoro. Contro il Lecce toccato il punto più basso”

24/10/2026 | 16:22:43

Kosta Runjaic presenta la sfida contro il Milan, in programma domenica alle 20:45. Le parole in conferenza stampa.

Sul Milan: “Contro il Milan dobbiamo portare gli aspetti positivi, servono impegno e impostazione, dal primo secondo all’ultimo, poi il risultato si vedrà. Durante la settimana ho cercato di togliere pressione alla squadra”.

Sugli strascichi della partita con il Lecce: “Abbiamo commesso diversi errori approcciando male la gara. Con il Lecce la partita è stata complicata ed è il punto più basso di questo periodo”.

Sulla fiducia della società: “La società in generale è soddisfatta del mio lavoro e la fiducia è reciproca. Bisogna ripagarla però, conosco bene la storia dell’Udinese, sono molto motivato. Sicuramente c’è pressione e devo assumermela, attraverso la fiducia che mi è data”.

Su Zaniolo: “Sarà a disposizione, scenderà in campo ma non da titolare. Bisogna gestirlo. Conosciamo abbastanza bene il suo storico in termini di infortuni, chiaramente è frustrato per non aver potuto dare il suo apporto e ha tanta voglia di scendere in campo. C’è una settimana da tre partite, domani gli faremo fare qualche minuto e poi vedremo come reagirà a livello fisico”.