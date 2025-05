Udinese, Runjaic: “Domani potrebbe tornare Sanchez. Futuro? Non è il momento”

02/05/2025 | 15:36:14

L’allenatore dell’Udinese Kostas Runjaic ha parlato alla vigilia della partita contro il Cagliari, commentando la questione Alexis Sanchez: “Ha lanciato un messaggio positivo, io vedo tutto, monitoro tutti anche chi non gioca. Vedremo domani che decisioni prenderò. Sarà una partita diversa, Sanchez è pronto per giocare, lo so, e potrebbe avere la sua chance”. Non manca una battuta anche sul futuro: “Ora non è giusto pensare alla prossima stagione, abbiamo fatto un buon lavoro in questa stagione. Vogliamo ottenere altri punti e fare una buona impressione” le parole del tecnico dei friulani verso la prossima stagione.

FOTO: Instagram Udinese