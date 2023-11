Cioffi: “Credo che la Roma non ci sottovaluterà”

Gabriele Cioffi, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese–Roma, ha parlato dell’energia che la sosta ha portato in quel di Udine. Le sue parole:

“La sosta è venuta quando doveva venire, ha portato energia perché essere convocati in nazionale è sempre una gioia, penso per esempio a Zemura che era alla prima volta. Bijol e Lovric hanno trovato una qualificazione storica. Per Samardzic c’è stata la qualificazione all’Europeo. In settimana con chi è rimasto abbiamo lavorato duro, è andato tutto come doveva andare. L’Udinese deve certificare giorno dopo giorno quello che fa. Come le grandi squadre, noi lo dobbiamo fare tutti i giorni. Dobbiamo mostrare la stessa umiltà mostrata fino ad oggi anche domani”.

“Credo che la Roma non ci sottovaluterà, posso sperarci, ma non credo possa succedere. L’importante è sapere che atteggiamento ci servirà per giocare contro una squadra come la Roma, dobbiamo guardare a noi stessi, se sapremo soffrire potremo allora magari impensierire i giallorossi”.

Foto: Cioffi Twitter Udinese