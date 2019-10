Udinese-Roma, Pallotta si congratula con la squadra su Twitter

Momento positivo in casa Roma. I giallorossi, nonostante il gran numero di infortuni che ha colpito il team di Fonseca nelle ultime settimane, hanno ottenuto 6 punti in 4 giorni, vincendo prima con il Milan e poi con l’Udinese. Un successo, quello in Friuli, arrivato nonostante l’espulsione nel primo tempo di Fazio, che ha spinto James Pallotta a congratularsi con i propri giocatori tramite Twitter. Ecco quanto pubblicato.

Loved how our team got even stronger after the red card. Played tough till the end. Great to watch. Congrats to team and staff pic.twitter.com/8FZkRw4vEb

— Jim Pallotta (@jimpallotta13) October 30, 2019