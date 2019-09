Udinese, respinto il ricorso per De Paul: confermate le tre giornate di squalifca

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso dell‘Udinese per ridurre di un turno la squalifica di Rodrigo De Paul. Questo il comunicato: “La Corte d’Appello Nazionale ha pronunciato nella riunione fissata il 26 settembre 2019 a seguito del reclamo n. 9 con richiesta di procedimento d’urgenza promosso dalla società Udinese Calcio in data 17.9.2019, il seguente DISPOSITIVO: il reclamo n. 9, con richiesta di procedimento d’urgenza proposto, dalla società Udinese Calcio avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. De Paul Rodrigo Javier è respinto”.

Foto: zimbio