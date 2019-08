Udinese, presentato Walace: “Pronto a dare tutto, voglio tornare in Nazionale. Le mie caratteristiche…”

In casa Udinese è stato presentato Walace, nuovo centrocampista brasiliano arrivato dall’Hannover. Queste le sue principali dichiarazioni: “Sono all’80% ho avuto una piccola lesione alla coscia posteriore che mi ha tenuto fuori una decina di giorni. Mi hanno chiesto maggiore concentrazioni e pochi tocchi, la cosa principale è quella di dare sicurezza alla linea difensiva. È una grande soddisfazione giocare in serie A, sono grato all’Udinese per questa occasione. La mia caratteristica principale è quella di marcare, aiutare i compagni sulla linea difensiva. Quando può si sgancia anche per gli inserimenti, la mia caratteristica principale è portare il pressing sul portatore di palla. Non mi ispiro a nessuno, in Brasile ci sono molti giocatori di qualità. Mi ispiro un po’ a tutti. La Nazionale brasiliana? Complimenti a Samir per la chiamata in Nazionale. Voglio tornarci anch’io, ma penso prima all’Udinese. Voglio aiutare sempre la strada e avere lo stesso obiettivo della squadra, siamo un gruppo unito che vuole far bene”.

Foto: Udinese Twitter