Udinese, Pozzo: “Ho trovato un gruppo affiatato. Mercato? I tifosi possono stare tranquilli”

Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, è intervenuto ai microfoni di Udinese Tv per fare il punto della situazione in casa bianconera in vista della prossima stagione. Ecco le parole del numero uno friulano, che ha parlato anche di mercato:

Sul gruppo

“Sono rimasto veramente soddisfatto perché ho trovato un gruppo molto compatto e affiatato. Sono contento anche della squadra che abbiamo e del clima in cui stiamo lavorando”.

Sul mercato

“Stiamo lavorando ma manca ancora qualcosa. Non vogliamo sbagliare nulla, vogliamo prendere giocatori capaci e con potenzialità importanti per affrontare bene il campionato. Manca ancora qualcosa ma stiamo lavorando in questa direzione. Tutto quello che abbiamo fatto é stato fatto bene, siamo soddisfatti. Credo che anche i tifosi possano stare tranquilli”.

Sulla questione Covid-19 e sulla riapertura degli stadi

“Prima di tutto voglio dire che é stato opportuno avere prudenza perché é stata una pandemia terribile. Noi faremo di tutto per permettere ai tifosi di accedere allo stadio in sicurezza. I tifosi ci sono mancati molto, il calcio senza tifosi non esiste. É stato un momento di transizione difficile con cui abbiamo dovuto convivere, speriamo finisca presto. Speriamo di ricominciare intanto con il 50% e poi per il futuro vedremo quali saranno le evoluzioni. Con la dovuta prudenza, che raccomando a tutti, cercheremo di migliorare sempre di più la capienza e lo svolgimento regolare del campionato. Non vogliamo sbagliare nulla, i tifosi stiano tranquilli”.

Foto: Twitter Udinese