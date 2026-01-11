Udinese, per Zaniolo intervento al ginocchio. Starà fuori qualche settimana: “Tornerò più forte nel giro di due settimane”

11/01/2026 | 16:30:18

In casa Udinese sarà necessaria una operazione al menisco per Nicolò Zaniolo. Il giocatore, sfruttando anche la squalifica, ha deciso di operarsi per una pulizia al menisco. Tornerà nel giro di 20 giorni.

Questo il suo post sui social: “Purtroppo nell’allenamento prima della partita contro il Torino ho sentito un piccolo fastidio al ginocchio, ho voluto esserci a tutti i costi per aiutare la squadra a conquistare la vittoria. Ora mi devo fermare per un piccolissimo intervento al ginocchio che mi permetterà di tornare ancora più forte nel giro di un paio settimane. Forza Udinese”. Si tratta di un intervento di pulizia del menisco, per permettere al ragazzo di essere ancora più libero nei movimenti. Per quanto riguarda i tempi di recupero, dovrebbe rientrare a disposizione di Runjaic tra 20 giorni.

Foto: sito Udinese