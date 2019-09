Udinese, parla Marino: “Tudor non è a rischio. Con lui progetto a lungo termine”

Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della gara col Verona soffermandosi anche sulla posizione di Tudor: “Decisiva per Tudor? Assolutamente no, con lui abbiamo un progetto a lungo termine. Non ci sono i presupposti per pensare ad una cosa del genere dopo prestazioni di alto livello. Sono d’accordo con le sue scelte, guardo tutto il lavoro della settimana. Io non ho niente da dire sulle sue scelte, devo solo apprezzarle”.

Foto: Twitter ufficiale Udinese