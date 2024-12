Udinese, Okoye si è operato. La nota

Udinese Calcio ha reso noto che il portiere tedesco naturalizzato nigeriano, Maduka Okoye, è stato operato oggi per la riparazione della lesione al legamento scafolunato del polso destro, rimediata la scorsa settimana in allenamento. “L’intervento – spiega in una nota il Club friulano – seguito dal dottor Loris Pegoli presso la clinica “La Madonnina” di Milano, è perfettamente riuscito”. Il calciatore inizierà la riabilitazione nelle prossime settimane. Lo stop dovrebbe essere di circa tre mesi. La società dei Pozzo non tornerà sul mercato a gennaio sentendosi adeguatamente coperta con Sava – l’estremo difensore romeno ha esordito ieri in Serie A a Monza – e Padelli.

Foto: Instagram Okoye