Udinese, Okaka: “Gotti? Avevamo bisogno di lui. E sulla Roma…”

Intervistato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia Stefano Okaka ha parlato di Gotti e della Roma. Sull’allenatore, l’attaccante dell’Udinese si è espresso cosi: “Gotti ha messo a disposizione la sua umiltà e il suo modo di pensare al calcio da grande allenatore. Avevamo bisogno della sua energia positiva. Spero che riceverà il doppio o il triplo degli applausi che gli stanno giustamente tributando”. Sulla Roma, squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico a soli 16 anni, ha dichiarato: “La Roma ha scelto giovani per ricostruire, mi piace la loro filosofia e la condivido. Resistendo a qualche critica in un paio d’anni potrà dire la sua a grandi livelli”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Okaka