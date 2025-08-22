Udinese, offerta ufficiale per l’attaccante Buksa

22/08/2025 | 23:04:23

Secondo quanto riportato da Footmercato, Buksa è finito fortemente nel mirino dell’Udinese. Adam Buksa, attaccante polacco classe 1996 di proprietà del Midtjylland, è il primo nome per il reparto avanzato dei friulani, che avrebbero offerto 5 milioni ai danesi. Riguardo al campo, nelle prime 5 partite della stagione 2025/26, Buksa ha realizzato 1 rete nella Superliga danese, dando ulteriore conferma delle sue qualità e doti tecniche. Dopo la cessione in Francia di Florian Thauvin al Lens, ora i bianconeri puntano dritti sul talento Buksa per rinforzare il pacchetto offensivo a disposizione di Runjaic.

FOTO: Sito Midtjylland