Spalletti per la testa, Gotti per capire

Stasera, alle 20:45, andrà in scena Udinese-Napoli, gara conclusiva della quarta giornata di Serie A. Di fronte due squadre in salute, che ancora non conoscono la parola ‘sconfitta’ in questo stralcio iniziale di stagione. I bianconeri hanno pareggiato all’esordio contro la Juventus e poi sconfitto Venezia e Spezia. Anche gli azzurri hanno fatto lo scalpo a Dybala e compagni e alla matricola veneta, rispettivamente nel terzo e nel primo turno di campionato. In mezzo il successo su un altro club ligure, il Genoa. Punteggio pieno e umore risollevato dopo la delusione per la mancata Champions.

Oggi, si può anche dire che è arrivato un primo momento della verità. Questa sfida ci dirà molto sulle reali ambizioni dell’Udinese, che è tornato prepotentemente sul mercato dei giovani di grande prospetto, proprio come ai “tempi d’oro”. Gotti, in particolare, vuole capire fino a che punto questi ragazzi possono far sognare una piazza desiderosa di palcoscenici importanti.

Sapremo, inoltre, quanto è maturato il Napoli, squadra plasmata da Spalletti a sua immagine e somiglianza, adesso tra le primissime candidate al tricolore. I tre punti, infatti, garantirebbero ai partenopei la testa della classifica in solitaria.

Foto: Twitter Napoli