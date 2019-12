Udinese-Napoli, i convocati di Ancelotti: out Allan e Milik

L’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il match di campionato in programma domani pomeriggio alle 18:00 alla Dacia Arena contro l’Udinese. Sono 21 i giocatori chiamati dal tecnico: out Allan e Milik, Koulibaly recuperato. Di seguito l’elenco degli arruolati: Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Koulibaly, Leandrinho, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Meret, Mertens, Ospina, Younes, Zielinski.

Foto: Twitter Napoli