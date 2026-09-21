Udinese, Nani: “Zaniolo forse lo abbiamo recuperato troppo presto. Davis convive da troppo con alcune situazioni”

22/09/2026 | 00:00:27

Il group technical director dell’Udinese Gianluca Nani ha parlato così del momento del club: “Solet non ha avuto infortuni per 60 partite di seguito e poi è capitato, Zaniolo forse l’abbiamo recuperato troppo presto. Davis convive da troppo tempo con queste situazioni, sappiamo di doverlo gestire perché può incorrere in queste patologie, ma quanto gli è capitato adesso non sembra grave. I professionisti che lavorano a Udine sono tra i migliori in circolazione, quindi dobbiamo essere autocritici perché c’è sempre qualcosa da migliorare ma non mi pare ci siano allarmi” le parole a Udinese Tonight.

foto x udinese