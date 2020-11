Udinese-Milan, le formazioni ufficiali

L‘Udinese per la seconda vittoria in campionato, il Milan per consolidare il primo posto in classifica. Queste le formazioni ufficiali del lunch match della Dacia Arena/Friuli.

Udinese(4-3-3) Musso; Larsen, Becao, De Maio, Samir; Pereyra, Arslan, De Paul; Pussetto, Okaka, Deulofeu All. Gotti

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Salemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic All.: Pioli

Foto: Sito Udinese