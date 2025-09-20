Udinese-Milan 0-1 all’intervallo, Pulisic sblocca il match. Santi Gimenez sprecone

20/09/2025 | 21:36:43

Il Milan chiude in vantaggio il primo tempo in casa dei friulani. L’Udinese difende con il solito blocco basso e cerca di concedere meno chance possibili ai rossoneri. Una palla gol finisce tra i piedi di Santi Gimenez, che però spreca l’occasione e da pochi metri calcia addosso a Sava al 19′. I rossoneri fanno la partita e guadagnano campo, anche grazie a un illuminante Luka Modric. La svolta del primo tempo arriva al 40′, Pulisic ribatte in rete una respinta di Sava, che aveva parato un traversone di Estupinan destinato sul secondo palo per Gimenez e toccato sfortunatamente da Kristensen. All’intervallo conducono i rossoneri.

UDINESE (4-4-2): Sava; Ehizibue, Kristensen, Solet, Zemura; Ekkelenkamp, Zarraga, Karlstrom, Atta; Bravo, Davis. A disp.: Nunziante, Venuti, Goglichdize, Gueye, Zaniolo, Kamara, Bertola, Palma, Buksa, Piotrowski, Kabasele, Miller, Zanoli, Rui Modesto. All. Runjaic

MILAN (3-5-2): P. Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Gimenez. A disp.: Torriani, Pittarella; De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi; Ricci, Loftus-Cheek; Nkunku, Balentien. All. Landucci