Udinese, Lucca ammonito: era diffidato. Salterà la Juventus

11/05/2025 | 14:55:28

Assenze pesanti per l’Udinese in vista della prossima sfida contro la Juventus: non ci saranno Lorenzo Lucca e Arthur Atta. Entrambi erano diffidati e le ammonizioni rimediate durante la sfida con il Monza sono costate loro possibilità di scendere in campo contro la Vecchia Signora, La squalifica di Lucca è arrivata a causa di un battibecco con Keita Baldé, al termine del quale l’arbitro ha estratto il cartellino giallo nei suoi confronti.

Foto: Instagram Lucca